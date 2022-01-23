شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. عملية أمنية واسعة لملاحقة داعش في ديالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى.



وقال الموسوي في بيان صحافي نقله موقع "السومرية نيوز"، إنه "في تمام الساعة 7:00 انطلقت ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي".

وأضاف ان "القوات المشاركة بالعملية اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات"، لافتاً إلى أن "العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم".