وسائل إعلام تكشف عن إطلاق نار في مواقع عسكرية في بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام" بوقوع حوادث إطلاق نار اليوم الأحد في عدد من المواقع العسكرية في بوركينا فاسو.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر عسكرية وسكان محليين تأكيدهم إطلاق نار في عدد من الثكنات العسكرية في الدولة الإفريقية.

من جانبها، أوضحت قناة RFI أن معسكرين على الأقل في العاصمة أغادوغو تعرضا لإطلاق نار كثيف باستخدام أسلحة آلية وثقيلة.

ووفقا لبيانات القناة، بين هذين الموقعين معسكر سانغولي لاميزانا الذي تتخذ منه هيئة الأركان العامة للجيش مقرا له، كما يضم هذا المعسكر سجنا عسكريا يقبع فيه الجنرال جيلبرت ديندري، وهو رئيس الأركان السابق الذي قاد الانقلاب الذي شهدته البلاد في عام 2015، كما وجهت إليه اتهامات بالتورط في إعدام الرئيس السابق توماس سانكارا عام 1987.

كما أشارت القناة إلى ورود أنباء عن حوادث إطلاق نار في شمال البلاد.

ولم تتضح دوافع حوادث إطلاق النار الأخيرة بعد.

ويأتي ذلك بعد تفريق قوات الأمن أمس مظاهرتين معارضتين للحكومة غير مرخص بها في العاصمة، وفرض السلطات قيودا على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.