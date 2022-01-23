تعرف على أحوال الطقس في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

مازالات أحوال الطقس في السعودية تسجل انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، لم تشهدها المنطقة منذ عدة سنوات.



وأعلن المركز الوطني للأرصاد أن محافظة طريف شمال المملكة هي أبرد مدينة سعودية خلال الـ30 عاماً الماضية، وفقاً لسجلات المركز المناخية.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام بـ6 درجات مئوية تحت الصفر، تلتها مدينة القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم مدينة عرعر 4 درجات تحت الصفر، كما تأثرت مناطق الرياض والشرقية والقصيم بموجة البرد وسجلت درجات حرارة قريبة من الصفر.

وغطت الثلوج عدة مرتفعات في شمال السعودية، منها جبل اللوز بمنطقة تبوك وعدة مرتفعات أخرى في مناطق القريات والجوف.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار موجة البرد في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع، وكذلك تكرار حدوث موجات برد أخرى قادمة خلال فصل الشتاء الحالي، مع تسجيل درجات حرارة تحت الصفر في كثير من المناطق، وتساقط الثلوج على مرتفعات المناطق الشمالية وعدم استبعاد وصول تساقط الثلوج إلى منطقة حائل في الشمال الغربي.

كما توقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس، الأحد، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى أجزاء من وسط وغرب المملكة، بينما تبقى درجات الحرارة في انخفاض على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت عوالق ترابية, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الفريش والفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر ووادي الفرع.