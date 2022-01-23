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نشاط مكثف للنائب أحمد القناوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بدائرته فى المحلة الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - لم يكن ما يعانى منه المواطن المصرى وما يشغل الرأى العام، بعيدا عن اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث يحرص النواب دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى كان له نشاط ملموس خلال الأيام الماضية فى دائرته بالمحلة الكبرى.

تفقد النائب أحمد القناوى أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بمنطقة المنشية الجديدة، تحديدا فى شارع 10 وشارع مخزن الأنابيب، استعداداً لرصف هذه الشوارع، كما قام بمتابعة أعمال الرصف فى شارع أنور سالم وشارع صلاح سالم بنفس المنطقة.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة المجلس برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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