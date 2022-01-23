أمطار تصل إلى ١٠ مللي.. التنبؤ بالفيضان يعلن خرائط سقوط الأمطار لمدة ٣ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل النابع لوزارة الموارد المائية والري خرائط سقوط الأمطار على محافظات مصر لمدة ٣ أيام.

وشملت أيام التنبؤ بسقوط الأمطار الأحد ٢٣ يناير والاثنين ٢٤ يناير والثلاثاء ٢٥ يناير.

وجاءت توقعات المركز على النحو التالي:

الأحد ٢٣ يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى ١٠ مللي وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحري الشمالية وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة من ١إلى ٥ مللي.

الاثنين ٢٤ يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري الشمالية وشمال سيناء إلى سقوط إلى سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين ١ و٥ مللي.

الثلاثاء ٢٥ يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية إلى سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى ١٠ مللي، وتتعرض مناطق من سواحل الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين ١ و٥ مللي.