ما مصير شقق الإسكان الاجتماعي حال وفاة مقدم الطلب؟ اعرف الخطوات والإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

مشروع الإسكان الاجتماعي من أكثر المشروعات التي ينتظرها المواطنين للحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب وبأسعار مدعمه، حيث يصل إجمالي الدعم لـ50% من تكلفة تنفيذ الوحدة، ويتساءل الحاجزين وراغبي التقديم في المشروع عن مصير الطلب في جال وفاة المتقدم قبل استلام الوحدة الخاصة به.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خصص خدمة جديدة يتم الاستفادة منها إلكترونيا عبر مركز خدمة المواطنين أضغط هنا، حال وفاة صاحب الطلب، وعدم وصول الطلب إلى مرحلة إنهاء التعاقد.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، يمكن للورثة من زوجة وأبناء قصر من استكمال إجراءات الحصول على الوحدة السكنية، ويمكن نقل الطلب باسم الورثة الشرعيين (الزوجة والأولاد القصر) في حالة موافقة جهة التمويل.

ومن شروط الاستفادة من هذه الخدمة يجب اعتماد الدخل الشهري للزوجة أو الزوج حالة وفاة صاحب الطلب.

واشترط الصندوق أيضًا، ضرورة تقديم ما يفيد تنازل باقي الورثة المدرجين بإعلان الوراثة عن حقهم في مقدم الحجز المسدد من العميل بصورة رسمية في الشهر العقاري، وتصبح الشقة باسم الزوجة وبصفتها وصيا أو وليا طبيعيا على الأولاد القصر ويتم التعامل على دخلهم واعتبارهم شركاء بالتضامن.