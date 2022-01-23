حجز شقق سكن مصر.. التقديم خلال أيام إلكترونيا والوحدات تتواجد بـ12 مدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تجهز وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة لشقق سكن مصر، خلال أيام، وذلك وفقًا للمبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة يوليو الماضي.

مواصفات شقق سكن مصر:

مشروع سكن مصر، عبارة عن تجمع عمراني يحتوى على سور شجري وليس خرساني، المساحات من 106 حتى 120 متر، عمارات المشروع لا تحتوى على أسانسير ما عدى بعض العمارات في مدينة الشروق والمنصورة الجديدة، وتتكون العمارات من أرضي و٥ أدوار متكررة، الشقق تشطيب كامل بجودة عالية، والشقق لها حصة في الأرض.

تقع خدمات الكمبوند أسفل بعض العمارات، على عكس مشروعات دار مصر وجنة والتى تتواجد في أماكن منفصلة.

أماكن شقق سكن مصر في الطرح الجديد من وزارة الإسكان:

- تتواجد الشقق بـ12 مدينة جديدة: (أكتوبر الجديدة– حدائق أكتوبر– العبور– القاهرة الجديدة– العلمين الجديدة– المنصورة الجديدة– المنيا الجديدة– بدر– غرب قنا– دمياط الجديدة– الشروق– وناصر "غرب أسيوط").

الأسعار التقريبية:

في مدينة أكتوبر الجديدة تتراوح أسعار الشقق من 680 ألف وحتى 740 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ سعر الشقة من 810 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور، يصل متوسط سعر الوحدة لـ700 الف جنيه، وفي مدينة بدر يتراوح سعر الشقة من 500 ألف إلى 600 ألف جنيه.

وفي مدينة المنصورة الجديدة يصل متوسط سعر الوحدة لـ850 ألف جنيه، أما في مدينة المنيا الجديدة يصل متوسط سعر الوحدة لـ400 ألف جنيه، وهو نفس السعر في مدينة غرب أسيوط ومدينة غرب قنا.

طريقة التقديم :

يتم التقدم والحجز من خلال الموقع الالكتروني عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والاسكان ثم التقديم عبر الموقع خلال الفترة الأولى التي تحددها وزارة الاسكان، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الحجز والتي تشمل الحجز الإلكتروني بالأسبقية.

وتتواجد كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ويمكن الاطلاع على ارقام العمارات والوحدات من خلال كراسة الشروط.

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