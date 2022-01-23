لماذا نشعر أن موجة البرودة الحالية هي الأقوى منذ سنوات؟.. الأرصاد تكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة والإحساس بالأجواء شديدة البرودة، والبرد القارص مستمر معنا الأسبوع الحالي وبدايات الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم لمصراوي، حالة الطقس خلال الأيام الحالية تتأثر بامتداد المنخفض القطبي في طبقات الجو العليا، كما أننا في ذروة فصل الشتاء، وهو أمر طبيعي، لأنه خلال هذا الفصل يتم تسجيل أقل درجة حرارة على مستوى العام.

وأكدت أن درجات الحرارة المحسوسة تكون أقل من المعلنة بحوالي درجتين، لافتة إلى أن انخفاض الحرارة خلال الشتاء الحالي امتد لمدة أطول، وهذه عوامل الاحساس بالانخفاض.

وعن وصول درجات الحرارة لهذا الحد لأول مرة في مصر قالت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سنة 2019 شهدنا درجات الحرارة أقل من الوقت الحالي حيث وصلت لـ14 درجة، وسنة 2013 وصلت الحرارة في فصل الشتاء لـ11 درجة، و12 درجة في 2014.

وأكدت أننا نتاثر بكتل هوائية هوائية شديدة البرودة تسبب في وصول الحرارة لتحت الصفر في شرق مصر، كما أن السعودية سجلت أقل من الصفر أيضًا، لافتة إلى أن الكتل الهوائية شديدة البرودة تمر على البحر المتوسط مما يعمل على رفع حرارتها.