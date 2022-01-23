بعد هجمات الحوثيين.. الإمارات تمنع استخدام «الدرون»

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقفت الداخلية الإماراتية، عمليات الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن.



وطالبت الوزارة في بيان صدر أمس السبت، أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات البلاد، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ والغير الآمن لتلك الهواية، وعليه سيتم وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من أمس.



وقالت الداخلية الإماراتية: "على الجهات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية أو إعلانية تعتمد على التصوير باستخدام الطائرات من دون طيار التواصل مع سلطات التصريح لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع".



كما أكدت وزارة الداخلية على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.



وجاءت دعوة وزارة الداخلية الإماراتية نظراً لما سمتها الممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية، والتي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.



والاثنين الماضي استهدفت مرافق نفطية وأعمال إنشائية في مطار أبو ظبي الدولي، بطائرات مسيّرة، أدت إلى مقتل 3 عمال وإصابة 6 آخرين.



