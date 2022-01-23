شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير زفاف رئيسة الوزراء النيوزيلندية «أرديرن» جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم إلغاء حفل زفاف رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الذي كان وشيكا بسبب فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

ودعت أرديرن إلى مؤتمر صحفي مفاجئ اليوم الأحد، بعد اكتشاف الحالات الأولى لمتحور أوميكرون محليا. وحتى الآن، كانت جميع الإصابات بالمتحور قد اكتشفت على حدود البلاد.

ونتيجة لذلك، تفرض نيوزيلندا قيودا جديدة لإبطاء تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك المزيد من قيود الالتزام بالكمامة وتقليص الأعداد المسموح بها في التجمعات.

وأعلنت أرديرن انها اضطرت إلى إلغاء حفل زفافها وخطيبها كلارك جيفورد، على الرغم من أنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول موعد أو مكان الحفل.

وقالت للصحفيين ردا على سؤال حول شعورها بسب عدم إتمام حفل الزفاف: "هذه هي الحياة".

وقالت: "أجرؤ على القول إنني لست مختلفة عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين تعرضوا لتأثيرات أكثر ضررا بكثير بسبب الوباء".

كما قالت: "أكثر ما يزعجني هو عدم القدرة على أن يكون المرء مع أحد أحبائه لإصابته بمرض خطير. وهذا سيفوق بكثير أي حزن أشعر به".

وسجلت نيوزيلندا، التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة، إجمالي نحو 15 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء و52 حالة وفاة.