خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل ثلاثة من قيادات داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل ثلاثة من قيادات تنظيم داعش بضربة جوية نفذتها مقاتلات حربية عراقية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد.



وذكرت خلية الإعلام، في بيان صحفي، أن طيران القوة الجوية استهدف اليوم، استناداً إلى معلومات لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة، عجلة(مركبة) تقل قياديين اثنين من عصابات داعش وهما الإرهابي المكنى أبو عصام الذي يشتغل منصب ما يسمى مسؤول قاطع دجلة والإرهابي المجرم أبو محمود اللذان كانا يرتديان حزامين ناسفين وبصحبتهما إرهابي ثالث.

وذكرت أن طيران القوة الجوية وجه ضربة جوية دقيقة لهم جنوبي منطقة الحضر في قاطع الجزيرة بين قضائي بيجي والحويجة ما أدى إلى تدمير العجلة(المركبة) بالكامل ومقتل من كان بداخلها.