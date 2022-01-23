ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا في الكويت خلال الأسبوع الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت خلال الأسبوع الماضي حتى يوم السبت بنسبة 7.9 % فيما سجلت الوفيات ارتفاعاً بنسبة 150%.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع حتى يوم السبت 32279 حالة مقارنة بإجمالي 29908 حالات في الأسبوع الذي سبقه.

وسجل الإثنين الماضي أعلى إصابات على الإطلاق في تاريخ الكويت بعدد 5147 حالة لتتراجع الأرقام بعد ذلك إلى أن وصلت 4148 أمس السبت.

هذه النسبة في زيادة الإصابات قابلها مضاعفة أعداد الوفيات 1.5 مرة خلال الأسبوع لتصل إلى 10 حالات في الأسبوع الماضي حتى يوم السبت مقارنة بأربع وفيات فقط في الأسبوع الذي سبقه.

وطبقاً لآخرالأرقام المعلنة من وزارة الصحة فإن الحالات النشطة بالكويت بلغت 44494 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 330 حالة وإجمالي الحالات في أجنحة العناية المركزة 58 حالة فقط.