سماع إطلاق نار كثيف في معسكر الجيش الرئيسي بعاصمة بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال شاهد اليوم الأحد، إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيسي في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بحسب رويترز.



وبدأ إطلاق النار في معسكر سانجولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، فجر اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو إنه سمع أيضا إطلاق النار ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

واعتقلت السلطات 8 جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.

واندلعت مواجهات، أمس السبت، بين الشرطة ومتظاهرين تحدوا حظر التجمّع احتجاجا على انعدام الأمن ببوركينا فاسو، التي تعاني من الجماعات الإرهابية.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين مستخدمةً الغاز المسيّل للدموع وطاردت بعض المحتجّين في شوارع وسط العاصمة، حيث كان بالإمكان رؤية شباب يتنقلون على دراجات نارية ويحاولون مضايقة عناصر الشرطة.

وأقام المحتجّون حواجز من ألواح خشب وحجارة وإطارات مشتعلة في عدة أماكن.

وجُرح صحفي في قناة "لا شان أو كور دو لافريك" الخاصة، في ذراعه اليسرى بعدما أُصيب بمقذوف ونُقل إلى مستشفى واجادوجو، وفق ما أفاد عنصر في الصليب الأحمر.

وبحسب مصادر أمنية، تمّ توقيف نحو 10 أشخاص.