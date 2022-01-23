شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس العراقي والكاظمي يؤكدان أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية.



وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية استقبل رئيس الوزراء، وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة في البلد، والتأكيد على أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".

كما جرى التأكيد وفقاً للبيان، على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية، والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في حياة حرّة كريمة.