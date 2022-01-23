وزير خارجية الكويت من بيروت يؤكد أن الخليج يريد بناء الثقة مع لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير خارجية الكويت اليوم السبت إنه يزور لبنان لبناء الثقة وإبداء التضامن مع الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع دول الخليج العربية الأخرى.



وزيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح لبيروت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ خلاف دبلوماسي في العام الماضي. ونشب الخلاف بسبب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

جاءت تصريحات الوزير الكويتي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال الشيخ أحمد "الآن نحن في خطوات إجراءات ثقة مع لبنان وهذه لا تأتي بين يوم وليلة".

وقال الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب إن "هذه الزيارة تعد في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان"، موضحاً أنه سلم ميقاتي مقترحات وخطوات كإجراء لبناء الثقة مع لبنان، متابعاً أن "على الأشقاء في لبنان دراستها ومعرفة كيفية التعامل مع هذه المقترحات والمضي قدماً فيها".

ولفت إلى أن "هذه الزيارة تحمل رغبة خليجية لبنانية، لاستعادة لبنان رونقه وتألقه كونه أيقونة متميزة في العالم العربي، ولكي يكون الأمر فعالاً يجب عدم تدخله في الشؤون العربية الخليجية، وألا يكون منصة عدوان لفظي أو فعلي تجاه أي دولة كانت وأن يفي بتعهداته".

وعن سحب سفير بلاده من لبنان، أشار إلى أن "سحب سفير لا يعني قطع العلاقات"، لافتاً إلى أن العلاقات بين الجانبين الكويتي واللبناني قائمة وهناك قائم بالأعمال".