وليامز تبحث مع أعضاء مجلس الدولة الليبي تحديات الانتخابات.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مساء أمس السبت، إنها بحثت مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية.



وأوضحت وليامز في تغريدات عبر موقع "تويتر" بحسب موقع "الوسط" الليبي أن أعضاء مجلس الدولة شددوا خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة طرابلس، على على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري.

وأكدت وليامز أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.