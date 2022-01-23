شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 41 وفاة و1569 إصابة بكورونا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء السبت، تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، فضلاً عن 29 حالة وفاة إضافية.



وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت إلى 408 آلاف و495 حالة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 22330 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 1703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 342 ألفاً و762.