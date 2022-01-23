إصابات فيروس كورونا حول العالم تلامس 349 مليوناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 348.8 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 9.79 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 348 مليوناً و799 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين و591 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و788 مليون جرعة.