ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 349 مليونا و929 ألفا و84 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 349 مليونا و929 ألفا و84 مصابا، حتى صباح الأحد.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و610 آلاف و193 حالة، فيما تعافى 278 مليونا و451 ألفا و211 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 56 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، نزولا من 63 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 19 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 23 قبل يوم.

وسجلت الصين 34 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 43 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 105603 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

سجلت كوريا الجنوبية ثاني أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا، الأحد، على الرغم من تمديد قيود كوفيد-19 وزيادة معدل التطعيم مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من التفشي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المقبلة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 7630 إصابة جديدة، السبت، وهو ما يزيد على 7009 إصابات تم تسجيلها في اليوم السابق وقرب الرقم القياسي المسجل في منتصف ديسمبر/ كانون الأول والذي بلغ 7848 إصابة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 733902 إصابة بكوفيد-19 و6540 حالة وفاة على الرغم من تطعيم ما يقرب من 95% من البالغين بشكل كامل كما تلقى أكثر من نصفهم جرعة تنشيطية.

أعلنت وزارة الصحة أن الهند سجلت 333533 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، الأحد.

وقالت الوزارة إن معدل شفاء المصابين يبلغ حاليا 93.18%.

ولم يتوافر بعد عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء فيروس كورونا منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني بتسجيل 364 وفاة .

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في المكسيك إلى 303085.