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بلجيكا تقرر اعتماد ما يسمى بمقياس "كوفيد19" والذي سيحدد التدبير الواجب اتخذها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، أن بلجيكا قررت اعتماد ما يسمى بمقياس "كوفيد19" والذي سيحدد التدبير الواجب اتخذها وفق تطور الوباء في البلاد .

 

ويتكون مقياس الفيروس من ثلاث مراحل: الأصفر والبرتقالي والأحمر - مع تدابير مماثلة للثقافة والأحداث وصناعة الضيافة.

 

وقال رئيس الحكومة دي كرو : "إن اللجنة الاستشارية ستحدد القانون الذي يحدد الاطار العملي، ومن ثم ايضا الإجراءات . وسيستند ذلك إلى التحليل العلمي والأرقام في مجال الرعاية الصحية، ولكنه يستند أيضا إلى تحليل أوسع للوضع مثل الرعاية الاجتماعية والتحفيز، من بين أمور أخرى".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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