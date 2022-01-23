بلجيكا تقرر اعتماد ما يسمى بمقياس "كوفيد19" والذي سيحدد التدبير الواجب اتخذها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، أن بلجيكا قررت اعتماد ما يسمى بمقياس "كوفيد19" والذي سيحدد التدبير الواجب اتخذها وفق تطور الوباء في البلاد .



ويتكون مقياس الفيروس من ثلاث مراحل: الأصفر والبرتقالي والأحمر - مع تدابير مماثلة للثقافة والأحداث وصناعة الضيافة.

وقال رئيس الحكومة دي كرو : "إن اللجنة الاستشارية ستحدد القانون الذي يحدد الاطار العملي، ومن ثم ايضا الإجراءات . وسيستند ذلك إلى التحليل العلمي والأرقام في مجال الرعاية الصحية، ولكنه يستند أيضا إلى تحليل أوسع للوضع مثل الرعاية الاجتماعية والتحفيز، من بين أمور أخرى".