شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مزايا لـ"كارت الفلاح" فى مقدمتها معرفة الفئات المستحقة للدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 128.5 مليون جنيه، منها 63.1 مليون جنيه بند تجهیزات، و63 مليون جنيه نفقات إيرادية مؤجلة، و2.4 مليون جنيه بند أبحاث ودراسات.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز مزايا مشروع ميكنة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) : 1- حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة . 2- إتاحة التقارير لدعم اتخاذ القرار ، والتقارير الرقابية والإحصائية عن المساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة . 3- الاستفادة من المنظومة في وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها . 4- تدقيق الحيازات – من خلال إصدار البطاقة الذكية – والقضاء على الحيازات الوهمية . 5- تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كافة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة . 6- إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج – من خلال " كارت الفلاح". 7- التعرف الدقيق على الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. 8- زيادة الكفاءة التشغيلية وسرعة تداول البيانات وتطوير مهارات العاملين .

9- التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين .