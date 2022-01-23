انت الان تتابع خبر بسبب محمد صلاح.. ميسي يصف أسطورة ليفربول السابق بـ'الحمار' (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب شبكة توك سبورتس، علل كاراجر وصف ميسي له بالحمار بعد تفضيله محمد صلاح عليه ضمن تشكيلته لأفضل فريق في عام 2021.

وقال أسطورة ليفربول السابق إنه تجادل في بداية الموسم بشأن صفقتي انتقال كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يرى أنهما صفقتين غير رائعتين للفريقين.



وأردف كاراجر إن ميسي غير سعيد بذلك، كان ذلك في البرنامج ليلة اختيار التشكيل، وتلقيت رسالة خاصة على إنستغرام من ميسي.. لن أعرض رسائل خاصة، لكنه وصفني بالحمار.

وأضاف: "إنه يشاهد البرنامج ليلة الاثنين، لذا آمل أن يشاهده ليلة الجمعة أيضًا، لأنني أحبك جدا يا ليونيل. أنت أعظم لاعب على الإطلاق، وأنا حمار إذا دخلت في مقارنة معك، أنا أتقبل ذلك.. لكنك لست ضمن فريقي الأفضل هذا العام".