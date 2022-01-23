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'طائرة مسيّرة' توقف مباراة في الدوري الانكليزي

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بغداد - ياسين صفوان - أوقف حكم مباراة برينتفورد وولفرهامبتون في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في الممتاز بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب.
وأخرج الحكم اللاعبين من الملعب في الدقيقة 34 وكانت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت المباراة قد شهدت توقفا طويلا بعد صدام لاعبي فريق برينتفورد ماتياس جنسن وريكو هنري، الذي تسبب في إصابتهما بنزيف شديد وتم استبدالهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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