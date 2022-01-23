'طائرة مسيّرة' توقف مباراة في الدوري الانكليزي

وأخرج الحكم اللاعبين من الملعب في الدقيقة 34 وكانت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت المباراة قد شهدت توقفا طويلا بعد صدام لاعبي فريق برينتفورد ماتياس جنسن وريكو هنري، الذي تسبب في إصابتهما بنزيف شديد وتم استبدالهما.

