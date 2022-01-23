انت الان تتابع خبر 'طائرة مسيّرة' توقف مباراة في الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أوقف حكم مباراة برينتفورد وولفرهامبتون في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تحليق طائرة مسيرة فوق الملعب.
وأخرج الحكم اللاعبين من الملعب في الدقيقة 34 وكانت النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.
وكانت المباراة قد شهدت توقفا طويلا بعد صدام لاعبي فريق برينتفورد ماتياس جنسن وريكو هنري، الذي تسبب في إصابتهما بنزيف شديد وتم استبدالهما.
وكانت المباراة قد شهدت توقفا طويلا بعد صدام لاعبي فريق برينتفورد ماتياس جنسن وريكو هنري، الذي تسبب في إصابتهما بنزيف شديد وتم استبدالهما.