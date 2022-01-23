زلزال قوي يضرب شمال غربي الصين

وأكدت وكالة "شينخوا"، أن الزلزال وقع في الساعة (10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.



ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.