انت الان تتابع خبر زلزال قوي يضرب شمال غربي الصين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة دهلينغها في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.
وأكدت وكالة "شينخوا"، أن الزلزال وقع في الساعة (10:21 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 38.44 درجة شمالا وخط الطول 97.37 درجة شرقا، بحسب المركز.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.