الجيش الأردني يهدد بقتل كل من يقترب من حدوده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

هدد الجيش الأردني بقتل كل من يقترب من حدوده، في أعقاب مقتل عسكريين اثنين باشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا قبل أيام.



ونقلت قناة المملكة شبه الرسمية عن قائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد نجي المناصير، توعده بقتل كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود الأردنية، مشيراً إلى تغيير قواعد الاشتباك.

وأشار العميد المناصير إلى "إظهار الروح العدوانية بتنفيذ عمليات التعرض ومهاجمة المهربين في وكرهم لمنعهم من الدخول إلى داخل أراضي وحدود الدولة الأردنية"، مؤكداً على قدرة الجيش على الوصول إليهم أينما كانوا.

وشدد على أن جميع عناصر الجيش هم "مشروع شهداء" للدفاع عن الأردن ومنع المهربين من إدخال المخدرات.

وتشهد الحدود الأردنية السورية محاولات تهريب مخدرات وأسلحة وتسلل منذ بدء الأزمة عام 2011.

وسبق أن اتهم الأردن ميليشيات حزب الله وإيران بالوقوف وراء عمليات التهريب.