لهذا السبب.. برلسكوني يقرر عدم الترشح للرئاسة في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدر من حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) السبت إن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني قرر عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.



وما يزال الاجتماع مستمراً بين أحزاب يمين الوسط الإيطالية قبيل التصويت البرلماني الذي سيبدأ يوم 24 يناير (كانون الثاني).

وكان برلوسكوني يقود حملة انتخابية وراء الكواليس منذ أسابيع لخلافة الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتريلا، على الرغم من أن محلّلين قلائل اعتبروا أن لديه حظوظا كافية للفوز.

وجاء في بيان أصدره إثر لقاء عقده عبر الفيديو مع زعماء اليمين المتطرف أنه قادر حسابياً على تحقيق الفوز لكنّه وبروحية "المسؤولية الوطنية" طلب ممّن زكّوه سحب اسمه من السباق الرئاسي.

وقال برلوسكوني: "إيطاليا بحاجة اليوم إلى الوحدة" في إشارة إلى جائحة كورونا، وتابع "سأواصل خدمة بلادي بوسائل أخرى".

ولا يزال رئيس الوزراء ماريو دراغي هو المرشح الرئاسي الأوفر حظا، وهو رئيس سابق للمصرف المركزي الأوروبي ويرأس منذ العام الماضي حكومة وحدة وطنية.