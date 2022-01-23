الجزائر تؤكد أن موعد القمة العربية لم يتحدد أصلاً كي يتأجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم أمس السبت، ما يتم تداوله من "مغالطات" بشأن تأجيل القمة العربية، مؤكدة أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، يعتزم طرح موعد يجمع "بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي"، لعقد القمة المقررة هذا العام بالجزائر.



وأعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس أن موعد القمة العربية لم يتحدد أصلاً ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد وبالتالي لا صحة للمغالطات التي يتم تداولها عن تأجيل موعدها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لعمامرة قوله خلال استقباله سفراء الدول العربية المعتمدين بالجزائر اليوم "إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعتزم طرح موعد يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي لعقد القمة العربية بالجزائر".

وأشار لعمامرة إلى أن الجزائر انتهجت مساراً يقوم على مقاربة تشاركية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية حول أبرز المواضيع التي ستطرح أمام القمة المقبلة بما في ذلك تحديد التاريخ المناسب لعقدها.

وأبرز لعمامرة أن هذا التاريخ الذي ينتظر اعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب في دورته العادية المرتقبة شهر مارس (آذار) المقبل بمبادرة الجزائر وتأييد الأمانة العامة للجامعة، من شأنه أن يسمح أيضاً باستكمال مسلسل المسار التحضيري الجوهري والموضوعي بما يسمح بتحقيق مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة العمل العربي المشترك.

وخلال الساعات الأخيرة تم تداول معلومات حول قرار بتأجيل القمة العربية إلى موعد غير معلوم، عوضا عن مارس (آذار) المقبل؛ بسبب جائحة كورونا.