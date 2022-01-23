شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5596 إصابة جديدة بكورونا بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى السبت إلى 858 ألفاً و848 بعد تسجيل 5596 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5596 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 5432 من بين المقيمين و 164 من بين الوافدين.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9474 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.