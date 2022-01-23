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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. تسجيل 333 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، تسجيل الهند أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الرابع على التوالي، على الرغم من أن عدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت أقل قليلاً من اليوم السابق.
وأظهرت البيانات تسجيل الهند 333533إصابة و525 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
قالت وزارة الصحة الهندية إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد-19 يبلغ الآن 489409.
وقالت الحكومة في البيان إن معدل شفاء المصابين يبلغ حالياً 93.18%.