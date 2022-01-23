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الهند.. تسجيل 333 ألف إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. تسجيل 333 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، تسجيل الهند أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الرابع على التوالي، على الرغم من أن عدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت أقل قليلاً من اليوم السابق.

 

وأظهرت البيانات تسجيل الهند 333533إصابة و525 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

قالت وزارة الصحة الهندية إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد-19 يبلغ الآن 489409.

 

وقالت الحكومة في البيان إن معدل شفاء المصابين يبلغ حالياً 93.18%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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