الهند.. تسجيل 333 ألف إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، تسجيل الهند أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الرابع على التوالي، على الرغم من أن عدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت أقل قليلاً من اليوم السابق.

