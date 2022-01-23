حدث ليلا| تحذير جديد من الصحة.. وموعد إجازة 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بـ10 جنيهات.. تفاصيل خطوط النقل العام لخدمة معرض الكتاب

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تفاصيل خطوط الهيئة لخدمة زوار معرض الكتاب.

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سمير فرج: مؤشرات دقيقة حسمت تصنيف مصر كأقوى جيوش الشرق الأوسط

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن تصنيف الجيش المصري كأقوى الجيوش في الشرق الأوسط، وفق تقرير "جلوبال فاير باور" عن الترتيب السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، يمثل فخر للمصريين.

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مقتل 7 أشخاص بانفجار في مدينة هيرات غرب أفغانستان

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم إثر انفجار في ولاية هيرات غربي أفغانستان، حسبما قال مصدر بمستشفى في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) السبت.

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التعليم العالي: بدء الدراسة وانطلاق امتحانات الترم الثاني في هذا الموعد

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي، موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد.

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الصحة: ذروة الموجة الرابعة من كورونا لم تبدأ.. و60% من المصابين بدون أعراض

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية مستعدة دائمًا للأسوأ فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، ولكن ما تم ملاحظته مع الموجة الرابعة والمتحور أوميكرون هو الارتباط الطردي بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، فلم يعد هناك هذا الارتباط.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة 25 يناير

نشرت الجريدة الرسمية، السبت، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحديد إجازة يوم الخامس والعشرين من يناير 2022.

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التعليم توجّه بإتاحة ورقة مفاهيم لطلاب أولى وثانية ثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إتاحة ورقة مفاهيم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الامتحانات.

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مَن المسؤول عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟ "عمال مصر" يُجيب

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن صاحب قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتمثل في المجلس القومي للأجور.

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الصحة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات: خطر على الكلى

حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون استشارة الطبيب.

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