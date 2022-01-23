كورونا في 24 ساعة| إجراءات جديدة لدخول مصر.. وعلامات الإصابة بأوميكرون.. وفئات ممنوعة من اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 342762 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع في الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

الصحة: هذه الفئات ممنوعة من لقاح كورونا

8 علامات يصدرها جسدك قد تكشف إصابتك بـ أوميكرون

إجراءات جديدة لدخول مصر.. تفاصيل تحركات مطار القاهرة لتطبيق قرارات مواجهة كورونا

كورونا اليوم: سر اختلاف أوميكرون عن السلالات الأخرى.. و3 فوائد للجرعة الثالثة

بعد مرور 3 أيام.. ماذا يفعل أوميكرون بجسد المريض

دراسة: متلقو لقاح موديرنا أقل عرضة للإصابة بكورونا مقارنة بفايزر

أوروبا تتجه إلى تخفيف قيود كورونا رغم ارتفاع الحالات الجديدة

الصحة توجه رسالة لأولياء الأمور: "وفروا لأولادكم الحماية من كورونا باللقاح"

دولة أوروبية تعتزم تتبع المخالطين للمجموعات المهددة بخطر الإصابة بكورونا

الحكومة الروسية توافق على خطة لمكافحة متحور "أوميكرون"

قصر العيني الفرنساوي: إنشاء عيادة متخصصة لعلاج متلازمة كورونا

رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك: متحور أوميكرون سينتهي مطلع مارس المقبل

تباين في الإصابات بكورونا في عدد من الدول العربية