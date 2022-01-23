18 يومًا.. اعرف الإجازات الرسمية في عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يشهد عام 2022 العديد من أيام الإجازات الرسمية، والتي تصل لأكثر من 18 يومًا، حيث يعد من الأعوام التي تشهد اجازات رسمية كثيرة.

ويعتبر شهر يوليو، هو أكثر شهور السنة إجازة، حيث يتضمن إجازات عيد الأضحى المبارك، وثورة 23 يوليو وفي نهاية الشهر رأس السنة الهجرية، ويتم توزيع باقي الإجازات في شهور يناير وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر.

ويرصد "الخليج 365" هذه الإجازات على النحو التالي:

الجمعة 7 يناير

إجازة ٧ يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الثلاثاء 25 يناير

ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الاثنين 25 أبريل

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الاثنين 25 أبريل

عيد شم النسيم

الأحد 01 مايو

عيد العمال

الاثنين 2 مايو حتى الخميس 5 مايو

عيد الفطر المبارك

الخميس 30 يونيو

ثورة 30 يونيو

الجمعة 8 يوليو حتى الثلاثاء 12 يوليو

عيد الأضحى المبارك

السبت 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

السبت 30 يوليو

رأس السنة الهجرية

الخميس 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

السبت 8 أكتوبر

المولد النبوي الشريف

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