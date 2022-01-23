شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 56إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 56 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة نزولا من 63 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 19 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 23 قبل يوم.

وسجلت الصين 34 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 43 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 105603 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.