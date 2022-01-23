عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إلغاء حفل زفاف رئيسة وزراء نيوزيلندا.. أوميكرون ينغص فرحة أرديرن

الأحد 23 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، الأحد، إلغاء حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون.



وقالت أرديرن، في تصريحات صحفية: "حفل زفافي لن يقام"، مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف.

وحول شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت: "هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة".

وتابعت: "أهم هذه الآثار عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحيانا عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتبارا من منتصف ليل الأحد بعد أن أثبتت 9 إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الإجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصا إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.