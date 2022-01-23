شكرا لقرائتكم خبر عن صعود حجم الإنتاج الزراعى وصولا إلى تريليون و118 مليون جنيه العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( النواب، الشيوخ) زيادة الإنتاج الزراعى خلال عام 21/2022 بالأسعار الجارية إلى نحو 1.118 تريليون جنيه بمعدل نمو حوالى 9% مقابل نحو 1.022 تريليون جنيه عام 20/2021.

وفى هذا الصدد، نستعرض تطور الإنتاج الزراعى بالأسعار الجارية خلال العام المالى 2021/2022 على مدار 3 سنوات :

1 - بلغ حجم الإنتاج الزراعي خلال العام المالي 2019/2020 نحو 930.7 مليار جنيه.

2- بلغ حجم الإنتاج الزراعي خلال العام المالي 2020/2021 نحو 1.022 تريليون جنيه.

3- تستهدف خطة التنمية بلوغ حجم الإنتاج الزراعي خلال العام المالي الجاري 1.118 تريليون جنيه.

يشار إلي أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) يقدر بنحو 37.85 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة تقارب (59%) من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة (41%).

ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية، وبوجه عام، سهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.