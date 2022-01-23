الحكم على 12 متهمًا في قضية "داعش العجوزة".. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، الحكم على 12 متهمًا في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا بـ "داعش العجوزة".

أسندت النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.