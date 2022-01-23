عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزمة أوكرانيا.. أمريكا تجلي رعاياها وبريطانيا تحذر

الأحد 23 يناير 2022

الخليج 365

قررت واشنطن، السبت، بدء عملية إجلاء عائلات الموظفين في السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا.



ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وزارة الخارجية أمرت عوائل موظفي السفارة في أوكرانيا ببدء الانسحاب من البلاد الإثنين المقبل.

وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا للقناة إنه من المتوقع أن تقترح الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل على المواطنين من الولايات المتحدة مغادرة أوكرانيا جوا عبر رحلات تجارية "طالما لا يزال الوصول إليها متاحا.

ونقلت القناة أن مسؤولا آخر أشار لها إلى أن البنتاجون يشعر بقلق من أن العاصمة الأوكرانية باتت الآن في مرمى النيران في ظل وصول مقاتلات روسية إلى بيلاروسيا المجاورة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة.

كما أصدرت بريطانيا، السبت، توصياتها بشأن السفر إلى أوكرانيا في ضوء هذه الأزمة، ووجهت نصيحة بعدم السفر إلى بقية أنحاء أوكرانيا إلا للضرورة، وقالت إن المواطنين البريطانيين ينصحون بتسجيل وجودهم في البلاد.

وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الجمعة من أن موسكو تجازف بالسقوط في "مستنقع رهيب" في حال قيامها بغزو.

ويأتي ذلك تزامنا مع تكثيف الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك ذخائر فتاكة في ظل الادعاءات المتكررة حول حشد روسيا قواتها على الحدود مع جارتها.

وتقول السلطات في كييف والإدارة الأمريكية إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا، محذرة من شن الحكومة في موسكو أي "عملية غزو" للأراضي الأوكرانية، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه السلطات الروسية والغرب مفاوضات حول قضية الضمانات الأمنية تركز على الملف الأوكراني وقضية توسع الناتو.