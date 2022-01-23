عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصريحات مثيرة عن أزمة أوكرانيا تطيح بقائد البحرية الألمانية

الأحد 23 يناير 2022

الخليج 365

استقال قائد البحرية الألمانية كاي أشيم شونباخ من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا، بحسب ما أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع.



وسيترك شونباخ منصبه "بشكل فوري"، بعد أن اعتبر خلال اجتماع لمجموعة دراسات عقد الجمعة في نيودلهي، إن ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هو "الاحترام" وأن فكرة غزو روسيا لأوكرانيا "حماقة".

وبحسب مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، قال شونباخ "من السهل منحه الاحترام الذي يريد، والذي يستحقه أيضا على الأرجح"، واصفا فكرة أن روسيا تريد اجتياح قسم من أوكرانيا بأنها "حماقة".

من ناحية أخرى، قال إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "لن تعود" إلى أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، قدم شونباخ اعتذاره بعدما في تغريدة أن كلامه لا يعبر سوى عن موقفه الخاص، ووصف كلامه بأنه "أرعن" مضيفا "من الواضح أن ذلك كان خطأ".

لكن في بيان صدر مساء السبت، أوضح أنه قدم استقالته من أجل "تفادي إلحاق المزيد من الأذى بالبحرية الألمانية وبشكل خاص بجمهورية ألمانيا الفيدرالية".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت السفيرة الألمانية أنكا فيلدهوسين بعد ظهر السبت عقب هذه التصريحات التي اعتبرتها كييف "غير مقبولة على الإطلاق".

ووردت تصريحات قائد البحرية وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الوضع، في وقت تحشد موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا.