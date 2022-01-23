عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا: روسيا تخطط لاحتلال كييف وتنصيب زعيم موال لها على أوكرانيا

الأحد 23 يناير 2022

الخليج 365

اتهمت بريطانيا، الأحد، موسكو بالتخطيط لتنصيب قيادة موالية لروسيا في كييف و"التفكير" في "احتلال" أوكرانيا.



وقالت الخارجية البريطانية، في بيان: "لدينا معلومات عن اتصالات بين ضباط بالمخابرات الروسية وعدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين كجزء من خطط غزو أوكرانيا".

وأضافت "بحسب معلوماتنا، تسعى الحكومة الروسية إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف، بينما تخطط لغزو أوكرانيا واحتلالها".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حذّرت في تصريحات، الجمعة، من أن موسكو تجازف بالسقوط في "مستنقع رهيب" في حال قيامها بغزو.

وفي كلمة من أستراليا، وجهت الوزيرة البريطانية تحذيرا صارما وشخصيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أنه على وشك ارتكاب خطأ استراتيجي فادح.

وقالت أمام معهد لوي في سيدني إن بوتين "لم يستخلص العبر من التاريخ، وأوكرانيا ستتصدى لذلك".

ومارست روسيا ضغوطا على أوكرانيا منذ أطاحت انتفاضة قبل نحو عشر سنوات حكومة قاومت دعوات للتقرب من الغرب.

وبعد دعوات من أوكرانيا للحلفاء الغربيين، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، تشمل خصوصا صواريخ مضادة للطائرات والدبابات.

وتحشد موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية مزودين بترسانة من الدبابات والعربات القتالية والمدفعية والصواريخ، وتنفي روسيا عزمها على شن غزو، لكن البيت الأبيض يعتقد أن هجوما قد يُنفذ "في أي وقت".

ويعتقد عدد قليل من الخبراء العسكريين أن قوات كييف الضعيفة عموما، رغم تلقيها دعما في الآونة الأخيرة، يمكن أن تصد غزوا روسيا.