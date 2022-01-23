تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر غرب السويس.. ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة من محافظة السويس عقب الإعلان عن زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر غرب مدينة السويس.

وأعلن المعهد القومي للفلك، تسجيل هزة أرضية اليوم السبت، على بعد 32 كيلومتر من غرب مدينة السويس.

وقال المعهد في بيان رسمي، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت، الموافق 22 يناير 2022 هزة أرضية، على بعد 32 كم غرب مدينة السويس. وأضاف المعهد أن الهزة الأرضية كانت بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.