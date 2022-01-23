الحوثيون على خطى داعش في قانون كروز

وجاءت هذه التعليقات بعد أن قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب فيه بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي ومسؤوليها وعملائها أو المنتسبين إليها بسبب أعمال الإرهاب الدولي.
ويسعى المشروع إلى وضع الحوثي وجميع الهيئات التابعة له ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يومًا، ومن المتوقع ألا يجد هذا المشروع صعوبات في تمريره.
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