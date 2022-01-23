بوكو حرام تختطف 13 فتاة خلال هجوم على إحدى القرى في نيجيريا

وفر أهالي القرى المجاورة إلى الأدغال وقرى أخرى خوفا من أن تشن حركة بوكو حرام هجوما مماثلا على قراهم.
يذكر أن الميليشيا الإرهابية قتلت شخصين وخطفت 20 طفلا في ولاية بورنو بنيجيريا، حيث يخوض مسلحون تمردا منذ أكثر من عقد، والهجوم استهدف قرية بييمي القريبة من بلدة شيبوك التى شهدت قبل 8 سنوات خطف أكثر من 200 تلميذة بأيدي إرهابيي «بوكو حرام»، في هجوم أثار استياءً عالميا.
وهاجم عناصر من «تنظيم داعش غرب أفريقيا» قرية بييمى وقتلوا رجلين وخطفوا 13 فتاة و7 فتيان، بحسب الأهالي والزعيم المحلي.
وأوضح الأهالي أن عناصر التنظيم الإرهابي الذين كانون يرتدون ملابس عسكرية بدأوا بإطلاق النار ونهب المحلات في القرية، وأضرموا النار في منازل.
وأكد مسؤول محلي في حكومة شيبوك وقوع الهجوم من دون الإدلاء بتفاصيل، كما أدلى زعيم محلي بتفاصيل مشابهة عن الهجوم والأطفال المخطوفين.
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