الاتصالات اليمنية تعلن استعدادها حل مشكلة انقطاع الإنترنت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 17 دقيقة

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة للحكومة الشرعية في اليمن استعدادها لحل مشكلة انقطاع الإنترنت عن عموم المحافظات اليمنية.

وقالت مؤسسة الاتصالات في الحكومة الشرعية بعدن، في بيان صحفي وزعه المستشار الإعلامي لوزير الاتصالات اليمنية: ”من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا، وحرصا منا على عدم زيادة معاناة المواطنين، ونظراً لأهمية خدمة الاتصالات والإنترنت في الحياة اليومية، وفي النشاطات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والخاصة، فإن المؤسسة على استعداد تام لربط الكايبلات البحرية والبرية المتوفرة، وتمر عبر المحافظات المحررة، باستخدام السعات العالية التي يمكن أن تخدم جميع القطاعات في مختلف محافظات الجمهورية“.

واتهم البيان ميليشيات الحوثيين باستغلال معاناة الناس وتوظيفها في تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، كما اتهمهم بالتعتيم وعدم الوضوح في هذه المشكلة.

وأوضح بيان مؤسسة الاتصالات التابعة للشرعية أن الخلل يعود إلى ”تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقعة في مبنى تيليمن، وما يؤكد ذلك استمرار خدمة الإنترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد ادعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف، أو قد يعود الخلل حسب ملاحظات الفنيين والمهندسين لحدوث انقطاع في الكيبل الأرضي، وفي حال حدوث هذا فإن المؤسسة تملك الكفاءات والمعدات وبإمكانها إصلاحه خلال ساعات“.