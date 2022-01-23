السماح بتطعيم الأطفال في دولة مجاورة للعراق

ووفق وكالة "إسنا" الإيرانية، أكد رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، أن بدء تطعيم الأطفال سيكون تدريجيا وبموافقة الوالدين.

وأشار إلى أن الأنشطة المدرسية ستبقى قائمة ولن تغلق المدارس، وسيتم الإعلان عن أي إجراء بهذا الخصوص إن قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ذلك.