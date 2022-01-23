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السماح بتطعيم الأطفال في دولة مجاورة للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الصحة الإيرانية إن لجنة مكافحة المركزية وافقت على بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا الذين تبلغ أعمارهم ما بين 5 إلى 11 في جميع أنحاء البلاد.
ووفق وكالة "إسنا" الإيرانية، أكد رئيس مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، محمد هاشمي، أن بدء تطعيم الأطفال سيكون تدريجيا وبموافقة الوالدين.

وأشار إلى أن الأنشطة المدرسية ستبقى قائمة ولن تغلق المدارس، وسيتم الإعلان عن أي إجراء بهذا الخصوص إن قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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