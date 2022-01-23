"ناشيونال إنترست": أمريكا لا تملك حلًا سحريًا لمواجهة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أن الولايات المتحدة ليس لديها ”حل سحري“ لتحقيق أهدافها الجيوسياسية في أوروبا دون مخاطر، وأنه من الخطأ الظن أن روسيا ستتراجع ببساطة أمام أي تهديد أمريكي.



وأعربت المجلة عن اعتقادها، بأن ”على واشنطن انتهاج سياسات جديدة تجاه روسيا، خاصة أن حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة أصبح الآن مرهقًا“.

وقالت المجلة في تقرير نشرته، أمس الجمعة، إن ”هناك فرضية بأن روسيا تفتقر إلى القدرة على فرض تكاليف على التحالف الغربي، لكن الحقيقة هي أن أولئك الذين يتوقعون بثقة أن روسيا ستتراجع ببساطة عندما تواجهها واشنطن مخطئون“.

وبحسب التقرير، يبدو أن ”إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استبعدت الخيار العسكري بإعلانها أن واشنطن لن ترسل قوات قتالية إلى أوكرانيا، وأن هناك رغبة لدى الكونغرس بفرض عقوبات على روسيا بدلًا من الانخراط في عمل عسكري مباشر“.

ولفت إلى أنه ”في الوقت الحاضر، تحدد الولايات المتحدة، وبعض حلفائها، المساعدات العسكرية لأوكرانيا على المعدات الدفاعية، وإرسال المدربين“.