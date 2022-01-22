أول تعليق من الجزائر بعد أنباء تأجيل القمة العربية

وجاء في بيان للخارجية أنه "خلافا للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان " تأجيل موعد القمة"، فإن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد".

ونقل البيان عن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قوله إن "رئيس الجمهورية يعتزم طرح موعد يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي".



يذكر أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال اول امس الجمعة إنه "بالتشاور مع دولة الاستضافة وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضا (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكا بسبب وضع كورونا ".

وأضاف "أستطيع أن أقول بكل اطمئنان (..) لا يوجد أسباب سياسية لهذا التأجيل، ولكن يمكن الاستفادة به لتحسين المناخات السياسية".