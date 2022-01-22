انت الان تتابع خبر سوريا.. آخر تطورات الهجوم على أكبر سجن لـ'الدواعش' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول المتحدث الرسمي لقواتسوريا الديمقراطية "قسد" آرام حنا "نعمل الآن على تمشيط حي الزهور في الحسكة من عناصر داعش، في ظل استمرار اشتباكات متقطعة مع التنظيم الإرهابي".

ويضيف حنا بحسب "سكاي نيوز عربية" أن قوات "قسد" تلاحق الإرهابيين على المحورين الشمالي والغربي، إضافةً لتمشيط حي الزهور، مؤكدا أن ما يعيق تقدم قوات "قسد" اتخاذ الإرهابيين المدنيين دروعا بشرية.



ونفى حنا "سيطرة الإرهابيين على سجن الصناعة بحي غويران"، مؤكدا أن "السجن تحت سيطرة قوات قسد وقوى الأمن الداخلي ذوي الكفاءة العالية القادرين على التعامل مع هذه الأحداث بالشكل الذي يضمن تأمين المنطقة وإبعاد الخطر".

وحول خسائر تنظيم داعش، قال المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية إنه "قتل 29 إرهابيا من المهاجمين وجثثهم بحوزتنا، إضافة لإلقاء القبض على عديد منهم".

وفيما يخص "قسد"، فقد قتل 5 من أعضائها، إلى جانب أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي، ورجل إطفاء، و4 مدنيين استهدفتهم الخلايا الإرهابية، وفق المتحدث ذاته.



ويضيف أن قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تقدم الدعم الجوي لعمليات "قسد" في مواجهة هجوم داعش.

ويضم سجن غويران 5 آلاف داعشي أغلبهم من سوريا والعراق، وفق مصادر قوات سوريا الديمقراطية، وهو أكبر سجن لاحتجاز الدواعش في العالم.