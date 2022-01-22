انت الان تتابع خبر بالأرقام.. إحصائية حديثة بإصابات كورونا واللقاحات عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تجاوزت الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس (كوفيد-19) 345.8 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 5.58 مليون، كما تم إعطاء أكثر من 9.76 مليار جرعة لقاح، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

