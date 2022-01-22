شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالشيوخ: مناقشة 104 مواد من قانون العمل الجديد من أصل 267 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن مناقشة 104 مواد من أصل 267 مادة لقانون العمل الجديد بمجلس الشيوخ، وتابع:" وسيتم مناقشة باقى المواد يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل"، مشدداً على تطور قطاع العمل بالبلاد منذ طرح القانون في عام 2016 .

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي عبر قناة "DMC"، أن إعادة مناقشة القانون يأتي على خلفية توفيق بعض المواد به للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مؤخراً، وتابع:"وجاء لنا في مجلس الشيوخ من الحكومة وتم مناقشته على مدى شهر بمشاركة خبراء كبار بالمجلس".

وأكد "عبد الخالق"، أن أهم شيء ركز عليه مجلس الشيوخ هو إحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، كون الأمر مصلحة مشتركة بين الطرفين وتمكنا من توفيق الكثير من الأمور التي كانت تشهد خلاف بين صاحب العمل والعامل، وتابع:"القانون معنى بالقطاع الخاص فقط".

من جانبه أضاف مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الفصل عن طريق المحكمة أو وجود جهة محايدة يعد تحقيق أمل للعامل ويحدث استقرار في سوق العمل ولكن وجدنا مادة مستحدثة في القانون الجديد تنص على إخطار أي طرف من الطرفين بالاستغناء عنه قبل 3 شهور ، وتابع:" وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية وهى المادة 33 وعلينا عليها تحفظات".

وأشار "البدوى"، إلى أنه تم مناقشة قانون العمل في مجلس النواب السابق والحالى وكنا نشعر بالقلق عندما أحيل القانون إلى مجلس الشيوخ مؤخراً، وتابع:"خوفاً من عدم الأخذ بما تم مناقشته سابقاً ولكن ذلك لم يحدث".