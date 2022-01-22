شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" تناقش قصور وجود المسارح والعرض السينمائى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة درية شرف الدين، بشأن القصور الشديد في وجود المسارح ودور العرض السينمائي في العديد من المحافظات، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

جدير بالذكر أن لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أوصت خلال أخر اجتماع لها بإلزام وزارة السياحة والآثار -وعلى وجه السرعة- بالبدء فى إعداد الدراسات الإنشائية الخاصة بمبنى متحف رشيد تمهيداً للبدء فى أعمال الترميم ومعالجة التصدعات والشروخات بالمتحف، مع مراعاة تطوير أسلوب العرض المتحفى أسوة بالمتاحف المصرية المفتتحة مؤخراً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن الموافقة العاجلة على عمل الترميم والصيانة اللازمة لمتحف رشيد الوطنى بمدينة رشيد محافظة البحيرة، وسط حضور العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف بوزارة السياحة والآثار، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، ورضوى حسن مدير إدارة بالوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد شوقى بدر سكرتير عام محافظة البحيرة.